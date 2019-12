Haiglasse toimetatud Gorbatšov: kõikide riikide kodanikeühiskondadel tuleb astuda vastu poliitsaastale

88-aastane Gorbatšov ütles pühapäeval Interfaxile antud intervjuus, et "haigus (kopsupõletik - toim) taandub" ja ta "taastub".

"Ja kuigi üldine seisukord võiks muidugi olla parem, ei kaota ma südant, vaid jätkan tööd," sõnas Gorbatšov.

Ta rõhutas, et möödunud aastal sai ta palju ära teha. Tema arvukad intervjuud avaldati maailma ajakirjanduses, peamiselt tuumadesarmeerimise teemadel.

"Sel aastal avaldati ka minu raamat," ütles Gorbatšov ja lisas, et nimetab seda "maailma saatuse meditatsiooniks".

Ekspresident ütles, et on valmis jätkama jõupingutusi, kui võimud seda võimaldavad, aidata kõiki tugevat ja õiglast rahu soovijaid, luues kontrolli tuumarelvade üle.

Gorbatšov avaldas arvamust, et kõikide riikide kodanikuühiskonnad peaksid võitlema relvastuskontrolli ja maailma olukorra parandamise eest. „Te ei saa loota ainult poliitikutele. Poliitikute seas on muidugi ka vastutustundlikke inimesi, kuid, andke mulle andeks, seal on ka lihtsalt saast, kes mõtleb ainult oma isekastele eesmärkidele, maailma olukorra veelgi süvenevale halvendamisele."

"Kõigi riikide kodanikualgatused peavad ühinema. Ajakirjandus võib selles protsessis mängida suurt rolli," sõnas ta.

Gorbatšov rõhutas, et "järgmisel aastal peaks peamiseks eesmärgiks olema kodanikuühiskondade ühendamine, rahu toetavad kodanikualgatused".

19. detsembril teatati, et Gorbatšov hospitaliseeriti seoses kopsupõletikuga. Agentuuri allikas ütles, et "ta vabastatakse varsti, ja ta tunneb end hästi."