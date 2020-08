Haiglaravil Valgevene ajakirjanik rääkis vanglas toimunud piinamisest

Peksmise ajal süüdistasid miilitsad kinnipeetuid mässuõhutamises. „Nad ütlesid meile, et võimud on head, aga teie tahate Valgevenes uut Maidani korraldada.”

Vanglast vabanenud valgevenelased 14. augusti hommikul Foto: AFP/Scanpix

Stšarbinskaja sõnul viibib temaga haiglas veel palju rängalt vigastatud protestijaid. „Neid peksti nii rängalt, et seda on šokeeriv näha. Osal on eluohtlikud vigastused. Kõnnin ringi ja teen nendega ajakirjanduslikke intervjuusid. Üks mees ütles, et teda vägistati kumminuiaga.”

Valgevene ajakirjanike liidu arvestuse järgi on protestide käigus kinni peetud 68 ajakirjanikku, kellest 29 on langenud vägivalla ohvriks.

Portaali Tut.by teatel on protestide käigus jäljetult kadunud 76 inimest, kelle kinnipidamist pole võimud kinnitanud. Kadunute otsimiseks on loodud eraldi portaal.