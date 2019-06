Haigla võileivad nõudsid kahe briti elu

Haigestujateks olid ühe Inglismaa haigla patsiendid, kes sõid pakendatud võileibu ja salatit. Teadaolevalt oli tegemist valmistoite tootva ettevõtte The Good Food Chain toodetega, vahendab uudistekanal Metro.

„Oht üldsusele väike,“ teatas reedel Suurbritannia nakkushaigusteameti asejuht Nick Phin. „Haiglas viibivate patsientide kaitsmiseks asuti kohe ka vajalikke meetmeid rakendama.“

Tervishoiuametnike sõnul oli viimane hukkunu juba viies listerioosibakteri ohver alates aprillist.

WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsioon) märgib, et listerioos, mida tekitab bakter nimega Listeria Monocytogenes, on üks kõige ohtlikum toidu kaudu leviv haigus terves maailmas. Kuigi haigus on väga harv, võib see esinemise korral olla surmav.

Erinevalt teistest toidu kaudu levivatest bakteritest võib listeeriabakter paljuneda isegi madalatel temperatuuridel ehk külmkappides. Haiguse võib saada toidust, aga ka inimeselt-inimesele ja rasedatelt sündimata lapsele.

Listerioosi sümptomiteks on kõhulahtisus, lihasvalud, peavalu ja palavik. Haigus avaldub üldjuhul paari päeva kuni kolme kuu jooksul palaviku, meningiidi ehk ajukelmete põletiku või seedetrakti häiretena.