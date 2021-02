Haavisto läheb Venemaale Lavroviga kohtuma: kindlasti arutame Navalnõi vangistamist

"Varasematel kohtumistel ja vestlustes minister Lavroviga olen tõstatanud keerukaid küsimusi nagu inimõigused, Navalnõi juhtum, sanktsioonid ja nii edasi. Oleme neid küsimusi arutanud - see on tavapärane rahvusvaheline diplomaatia," ütles Haavisto usutluses Vene meediale.

"Oma seekordsel visiidil (Peterburi) tõstatan taas need keerulised küsimused, mis on viinud sanktsioonide ja piiravate meetmete kehtestamiseni Euroopa Liidu ja Venemaa suhetes," kinnitas ta.

Haavisto arvates oleks kasulik arutada selle üle, mis on "piiravate meetmete aluseks", ja teha kindlaks, kas on tehtud mingeid edusamme. "Lavrov on väga kogenud ja professionaalne diplomaat, seega ma eeldan, et neid keerukaid küsimusi arutatakse normaalses ja võib-olla pingelises õhkkonnas, kuid see kõik sõltub olukorrast," sõnas ta.

Haavisto sõnul mõjutavad Navalnõi juhtum, Krimmi annekteerimine ja Ida-Ukraina konflikt ka Moskva ja Helsingi suhteid. Ta rõhutas, et Soome peab Navalnõi ründamist rahvusvaheliste lepingute rikkumiseks ja leiab, et Venemaa peaks läbi viima asjakohase uurimise. Opositsioonijuhi vangistamist nimetas Haavisto "kahetsusväärseks".

Ta märkis, et kavatseb Lavroviga arutada ka piiriülest ja Arktika-alast koostööd, võitlust koroonaviiruse vastu ning ka ökoloogilisi küsimusi. Kõnelused toimuvad Peterburis esmaspäeval.