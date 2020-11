Häälte ülelugemine Georgia osariigis kinnitas Joe Bideni võitu

Biden võitis Trumpi 12 284 häälega, selgub auditi lõplikest tulemustest. Esialgsete tulemustega Bideni häälte arv pisut vähenes, vahendab CNN.

Oma seaduse järgi peab Georgia valimistulemuse tänaseks kinnitama.

„Georgia ajalooline esimene üleosariigiline audit kinnitas, et osariigi uus turvaline pabersedelitega hääletussüsteem luges teatatud tulemused õigesti,” teatas Georgia osariigi vabariiklasest riigisekretär Brad Raffensperger oma avalduses. „See on tunnustus meie maakondade ja kohalikele valimisametnikele, kes tegutsesid kiiresti, et võtta ette ja viia lõpule selline ülioluline ülesanne lühikese aja jooksul.”

Üheski teises osariigis ei ole Trumpi kaotus nii valus kui seni kindlalt vabariiklaste poole kaldunud Georgias.

Bidenile tõid edu eeslinnade ülestõus Trumpi vastu suurlinna Atlanta ümbruses, mustanahaliste valijate suur aktiivsus ja demokraatide aastate pikkune organiseerimistöö.

Georgia jääb USA poliitikaelu tähelepanu keskmesse, sest senativalimiste kaks teist vooru otsustavad, kumb erakond hakkab senatit kontrollima.

Trump on jätkanud Twitteris ümberlükatud väidete esitamist Georgia valimistarkvara kohta ning nimetanud häälte ülelugemist „võltsiks”.

Georgia valimissüsteemi rakendusjuht Gabriel Sterling ütles eile CNN-ile, et üks peamisi asju, mida auditi käigus tehti, oli paberil ehk valimissedelil olevate andmete võrdlemine arvutis olevatega. Selgus, et need klappisid.

Nädalase ülelugemise käigus leiti siiski neljas maakonnas lugemata hääli. Kokku oli neid 5800, millest 1400 läks Trumpile. Viimane väitis, et see on tõend võltsimise kohta. Osariigi ametnike sõnul oli tegemist inimliku veaga.

Georgia 16 valijamehe ametlikult Bideni taha kinnitamiseks on vaja veel osariigi vabariiklasest kuberneri Brian Kempi allkirja. Tal on selle andmiseks aega kohaliku aja järgi kella 17-ni laupäeval.