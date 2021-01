Hääletus senatis näitas, et Trumpi ametikuriteo süüdistus on „surnult saabunud”

Pauli algatus hääletati küll maha häältega 55-45, sest viis vabariiklast ühines kõigi demokraatidega, aga 45 vabariiklast nõustus Pauliga. Koos demokraatidega hääletasid vabariiklased Mitt Romney Utah’st, Ben Sasse Nebraskast, Susan Collins Maine’ist, Lisa Murkowski Alaskast, ja Pat Toomey Pennsylvaniast, vahendab CNN.

Trumpi kohtuprotsessil süüdi mõistmiseks peaks demokraatide poole üle minema 17 vabariiklast. Märgiline on see, et Pauli algatust toetas ka senati vabariiklaste liider Mitch McConnell.

Paul väitis pärast hääletust, et see, et 45 vabariiklast toetas tema algatust, „näitab, et ametikuriteo süüdistus on surnult saabunud”.

„Kui te hääletasite, et see on põhiseadusevastane, siis kuidas ometi loodate te kedagi selle eest süüdi mõista?” küsis Paul. „45 meist, pea kogu fraktsioon, 95% fraktsioonist, hääletas selle poolt, et kogu protseduur on põhiseadusevastane. See on meie jaoks suur võit. Demokraadid võivad peksta seda parteilist hobust nii kaua, kui tahavad – see hääletus näitab, et kõik on läbi, kohtuprotsess on läbi.”

Isegi need vabariiklased, kes hääletasid eile Pauli algatuse vastu, sealhulgas Collins, ütlesid, et see on märk kohtuprotsessi lõpptulemuse kohta.

„Arvutage kokku,” ütles Collins. „Ma arvan, et on erakordselt ebatõenäoline, et president süüdi mõistetakse.”