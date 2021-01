Guatemala blokeeris kaigaste ja pisargaasiga USA-sse suunduva migrandikaravani liikumise

Viimastel päevadel on Guatemalasse sisenenud hinnanguliselt 7000 migranti peamiselt Hondurasest, kes põgenevad vaesuse ja vägivalla eest, vahendab BBC News.

Migrandid loodavad pääseda edasi Mehhikosse ja siis juba USA piirile.

Selle ohtliku teekonna võtavad igal aastal ette tuhanded Kesk-Ameerika migrandid. USA-sse püütakse jõuda tihti jalgsi gruppides, mida nimetatakse karavanideks.

USA valitud president Joe Biden on lubanud teha lõpu oma eelkäija Donald Trumpi karmile sisserändepoliitikale. Siiski on migrante hoiatatud, et nad ei võtaks seda teekonda ette, sest sisserändepoliitika ei muutu üleöö.

Kui migrandid liikusid juba Guatemalas, peatasid nad riigi kaguosas Vado Hondo küla juures julgeolekujõud.

Sõdurid ja politseinikud blokeerisid tee. Mõned migrandid püüdsid jõuga edasi tungida, aga nad suruti tagasi. Kasutati pisargaasi, kilpe ja kaikaid. Mitmed inimesed sai vigastada.

Paljud migrandid taganesid ja jäid ootama, et püüda hiljem läbi pääseda.

„Õnneks õnnestus meie julgeolekujõududel seda üldist võitlust kontrolli all hoida,” ütles Guatemala migratsiooniametkonna juht Guillermo Díaz ajalehele New York Times. „Meil õnnestus kõik väga keerulises olukorras rahustada.”

„Guatemala sõnum on vali ja selge: sadatüüpi illegaalset masside liikumist ei lubata, mistõttu teeme me koostööd naaberriikidega, et tegelda sellega kui regionaalse küsimusega,” teatas Guatemala presidendiadministratsioon.

Migrantide sõnul on tagakiusamine, vägivald ja vaesus nende kodumaades igapäevane tegelikkus. Olukorra on teinud hullemaks novembris Kesk-Ameerikat räsinud kaks orkaani.

Parema elu otsingul püütakse jõuda USA-sse.