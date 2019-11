Guardian: Ungari ei osale „liiga geil” Eurovisioni lauluvõistlusel: „homolaevastikult maha astumine teeb head vaimsele tervisele”

Kuigi mingit ametlikku põhjust ei ole esitatud, on Ungaris valjenemas homofoobne retoorika. Peaminister Viktor Orbán on algatanud poliitika „perekond eelkõige”, mille eesmärk on aidata traditsioonilisi perekondi ja suurendada sündivust, vahendab Guardian.

Varem sel aastal võrdles Ungari parlamendi spiiker laste adopteerimist samasooliste paaride poolt pedofiiliaga ja valitsusmeelne telekommentaator viitas Eurovisioni lauluvõistlusele kui „homolaevastikule” ja kuulutas, et mitteosalemine tuleks kasuks rahvuse vaimsele tervisele.

Ungari avalik-õigusliku ringhäälingu MTVA allikas ütles Guardianile, et kuigi sisemiselt ei ole lauluvõistluselt eemale jäämisele mingit põhjust toodud, oletavad töötajad, et selle taga on Eurovisioni seostamine LGBT+ kultuuriga.

Avalik-õiguslik meedia on Ungaris valitsusega tihedalt seotud ning on olnud oluline valitsuse migratsioonivastaste ja muude sõnumite levitamisel. Ungari veebileht Index.hu tsiteeris varem avalik-õigusliku meedia allikat, kes arvas, et Euroovisioni lauluvõistlus on ilmselt „liiga gei”.

Orbáni pressiesindaja Zoltán Kovács nimetas Index.hu artiklit „valeuudiseks”, aga ei nimetanud ka mingit muud põhjust lauluvõistlusel mitteosalemise kohta.

„Eurovisioni lauluvõistlusel osalemise asemel 2020. aastal toetame me Ungari popmuusika talentide loodud väärtuslikku toodangut otse,” teatas MTVA Guardianile.

Orbán on ise hoidunud räigest homofoobsest retoorikast, kuigi on kinnitanud, et abielu saab olla ainult mehe ja naise vaheline asi. Viimastel kuudel on aga homofoobia Orbáni siseringis lõkkele löönud.