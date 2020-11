Guardian: Trumpi ajastu lõpp annab löögi unistusele ülemaailmsest parempopulistide ristisõjast

„Ma kahtlen, et enamik paremäärmuslikke juhte tunneb, et Trumpi kaotus mõjutab nende valimisedu. Samuti ei muuda see tegelikult nende ligipääsu Valgele Majale, mis oli piiratud ka Trumpi ajal,” ütles Georgia ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Cas Mudde. „See, mille üle nad peamiselt muretsevad, on see, mida Orbán on nimetanud „liberaalseks imperialismiks” – USA kriitika demokraatia murenemise ja inimõiguste rikkumise suhtes naasmine üle maailma.”

Enamik populiste on oodanud Bideni õnnitlemisega nii kaua kui võimalik ja teinud seda siis pika hambaga või jäänudki vait. Orbán saatis õnnitluse pühapäeval, aga Ungari ja Poola riigitelevisoonid näitasid Trumpi valimispettuse süüdistusi ja väitsid, et tulemus on endiselt lahtine.

Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador ehk AMLO ei õnnitlenud Bidenit samuti kohe, öeldes, et ootab, kuni kõik kohtuvaidlused on peetud.

Sloveenia peaminister Janez Janša läks veelgi kaugemale, õnnitledes Trumpi valimisvõidu puhul juba kolmapäeva hommikul.

Pärast seda on Janša öelnud, et Sloveenia on ka jätkuvalt USA-ga partner, kuigi ta on korduvalt säutsunud, et esmaspäevane teade läbimurdest koroonaviiruse vaktsiiniga oli kahtlane ja seda võidi kinni hoida USA presidendivalimiste möödumiseni.

„Eestis, kus paremäärmuslik EKRE partei eelmisel aastal koalitsioonivalitsusse toodi, viisid avaldused Trumpi kohta erakonna juhi ja siseministri Mart Helme poolt täiemahulise poliitilise kriisini. Helme, kes nimetas Bidenit ja tema poega Hunterit „korrumpeerunud tegelasteks”, ütles, et ta usub, et Trump kuulutatakse lõpuks võitjaks. „See juhtub tohutu võitluse, võib-olla isegi verevalamise tagajärjel, aga õiglus võidab lõpuks,”” kirjutab Guardian.