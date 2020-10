Guardian: Lääne julgeolekuteenistused süüdistavad omavahel Navalnõi mürgitamises FSB-d

Seda sünget järeldust on jagatud muu hulgas Londoni, Berliini ja Pariisi vahel ning seda kinnitab ka Euroopa Liidu ja Suurbritannia otsus kehtestada sanktsioonid FSB direktorile Aleksandr Bortnikovile.

Kaks allikat ütlesid, et nad usuvad, et mürgitamise pani toime FSB teine teenistus ehk Konstitutsioonilise Korra Kaitse ja Terrorismivastase Võitluse Teenistus (SZKSiBT) Kremli käsul. Allikad väidavad, et operatsiooni eesmärk ei olnud Navalnõid tappa, vaid anda talle selge hoiatus ja sundida ta maapakku.

Allikad ütlesid Londonis asuvale uurimiskeskusele Dossier Center, et Novitšok valiti mürgiks nimme. FSB käsutuses on suur valik mürke, millest paljud on tundmatud. Kui oleks tahetud Navalnõid tappa, oleks seda tehtud, rõhutasid allikad.

Venemaa julgeolekuteenistuste ekspert Andrei Soldatov ütles, et FSB teise teenistuse osalemine on „täiesti võimalik”. Seda juhib kindral Aleksei Sedov, endine KGB ohvitser Peterburist, kes on tundnud Venemaa presidenti Vladimir Putinit alates 1990. aastatest ja on kuulu järgi viimase ammune usaldusisik.

Teine teenistus on üles ehitatud üsna täpselt KGB viienda valitsuse järgi. See tegeles omal ajal dissidentidest intellektuaalide jälgimisega.

Oktoobri alguses kinnitas Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW), et Navalnõi mürgitati Novitšokiga.