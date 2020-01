Guardian: Islamiriigi uus juht on selle asutajaliige Amir Mohammad Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi

Terroriorganisatsiooni Islamiriik uueks juhiks on kinnitatud Amir Mohammad Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, teatasid kahe luureteenistuse ametnikud ajalehele Guardian. Tegemist on ühe rühmituse asutajaliikmega, kes on juhtinud jeziidi vähemuse orjastamist ja juhtinud operatsioone üle maailma.