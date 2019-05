Guardian: Iraan on käskinud oma toetatud relvarühmitustel Iraagis sõjategevuseks valmistuda

Kohtumine oli osaline põhjus USA otsusele evakueerida kogu mittehädavajalik diplomaatiline personal saatkonnast Bagdadis ja konsulaadist Erbilis ning tõsta ohutaset vägedele Iraagis. See langes kokku ka arvatava muu ohuga USA ja tema liitlaste huvidele Pärsia lahel ning tekitas suurema ohu, et enam kui aastakümne käimas olnud konfliktid eri poolte toetatud relvarühmituste vahel võivad muutuda otseseks kokkupõrkeks Washingtoni ja Teherani vahel.

Suleimani kokku kutsutud kohtumisel osalesid kõigi relvarühmituste esindajad, mis kuuluvad Iraagi Rahvamobilisatsiooni Üksuste vihmavarju alla, teatasid luureallikad. Üks kõrgetasemeline tegelane, kes kohtumisest teada sai, kohtus lääne ametnikega ja väljendas muret.

Qudsi jõudude ülemana mängib Suleimani märkimisväärset rolli relvarühmituste strateegilises juhtimises ja suuremates operatsioonides. Viimase 15 aasta jooksul on ta olnud Iraani mõjukaim nuppude liigutaja Iraagis ja Süürias, juhtides Teherani jõupingutusi oma kohaloleku konsolideerimiseks mõlemas riigis ning püüdes regiooni oma huvides ümber kujundada.

Pühapäeval saboteeriti teadete kohaselt Araabia Ühendemiraatide rannikul nelja laeva, millest kaks olid Saudi Araabia naftatankerid. Järgmisel päeval ründasid Iraani toetatud Jeemeni mässuliste välja lastud droonid kaht Saudi Araabia naftajuhet. Saudi Araabia riigimeedia kutsus eile andma „kirurgilisi lööke” Iraani sihtmärkidele ning Saudi Araabia kõrged ametnikud on öelnud, et ootavad, et Washington tegutseks nende huvide kaitsmiseks.

Muret suurendab see, et usutakse, et Iraani rakettide konvoi transporditi eelmisel nädalal edukalt Iraagi Anbari provintsi kaudu Süüriasse, kus see viidi Damaskusesse, teatasid regiooni diplomaadid. Rakettide transpordil õnnestus mööda hiilida USA ja Iisraeli luurest.

Loe veel

See, et Iraan võib võitlusest Islamiriigi vastu välja tulla enesekindlamana, on domineerinud viimastes vestlustes USA presidendi Donald Trumpi riikliku julgeoleku nõuniku John Boltoni ja välisminister Mike Pompeo vahel. Viimased kaks on olnud kesksel kohal Iraani-vastaste sanktsioonide karmistamises ja Iraani tuumakokkuleppest taganemises.