Guardian: Brexit võidakse 2021. aastani edasi lükata

21-kuusele üleminekuperioodile lisaaja andmine võimaldaks Ühendkuningriigil ja Euroopa Liidul arendada välja plaanid tulevase suhte kohta, eesmärgiga muuta vaidluse all olev Iiri varuplaan mittevajalikuks.

Brüssel ei soovi kindlasti pakkuda lühikest ajapikendust, et tulla selle küsimuse juurde tagasi suvel, kui Briti valitsus ei suuda taas parlamenti enda poole võita.

„Kui liidrid näevad põhjust pikendamiseks, mis ei ole kindel võttes arvesse olukorda Ühendkuningriigis, ei vii nad läbi üle kaljuserva veeremist, vaid lähevad pikale, et tagada korralik periood esiletõusvate küsimuste lahendamiseks või aukude kinnilöömiseks,” ütles üks Euroopa Liidu diplomaat.

„21-kuuline lisaperiood on mõttekas, sest see kataks multifinantsraamistiku [Euroopa Liidu eelarveperioodi] ja teeks asjad kergemaks. Kui liidrid ei ole täiesti Brexiti-väsimusest murtud ja kolmekuuline tehniline ajapikendus ei ole piisav, ootaksin ma 21-kuulist. See ringleb Brüsseli koridorides. Teiste hulgas meeldib see mõte ka Martin Selmayrile [Euroopa Komisjoni peasekretär].

Võimalust, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa liidust ilma kokkuleppeta, peetakse Brüsselis enam kui 50 protsendi suuruseks.