Gruusia president Delfile: Moskva ähvardused meie otsustavust ei mõjuta

Gruusial on sõdurid Afganistanis, ka korraldatakse riigis NATO õppusi ja teie kaitsekulutused on 2,2 protsenti. Kõik tundub paljutõotav, aga NATO-s ei ole Gruusia veel ikkagi. Kas see protsess on liiga kaua kestnud?

Ootajale tundub alati, et liiga kaua on kestnud, kui niimoodi küsida. Kui aga vaatame, kus me alles 15 aastat tagasi olime ja kus täna... Mina tulin ise Gruusiasse 15 aasta (Zurabišvili oli varem Prantsuse diplomaat, sest tema vanemad olid nõukogude võimu eest emigreerunud Prantsusmaale - toim) eest ja poleks siis kunagi ette kujutanud, et nüüd toimuvad siin NATO sõjalised õppused, NATO alused külastavad Gruusia sadamaid ja Gruusia kontingent on Afganistanis. Me panustame Afganistani elaniku kohta kõige rohkem sõdureid.

Loomulikult me võrdleme end vahepeal Eestiga ja näeme, et me oleme mõningast aega kaotanud. Erinevalt Eestist olime meie märgatavalt pikemat aega nõukogude režiimi ja okupatsiooni all. See asjaolu on tõesti kahe riigi arengut paljudel eri viisidel mõjutanud.

Ka Venemaa Gruusia-vastased ja Gruusias toimunud teod on mänginud protsessi aeglustumisel oma rolli. Oluline on aga see, et sõjast, okupeerimisest ja Venemaa lakkamatust väsimatust provotseerimisest hoolimata on Gruusia ikka teel NATO suunas. Moskva ähvardused meie otsustavust ei mõjuta. Kõike tähtsam on, et jätkame - küll jõuame lõpuks ka ukseläveni. Olen täiesti kindel, et oleme ühel päeval NATO-s.

Mida Gruusia ise rohkem teha saaks?