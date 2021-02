Gruusia peaminister Gahharia astus opositsiooniliidri vangistamisotsuse pärast tagasi

Tbilisi linnakohus otsustas eile rahuldada prokuratuuri taotluse võtta Melia eeluurimise ajaks vahi alla, sest ta keeldus maksmast 40 000 lari (umbes 10 000 euro) suurust kautsjonit. Meliat süüdistatakse massilise vägivallatsemise juhtimises meeleavaldusel 2019. aasta 20. ja 21. juunil, vahendab Civil Georgia.

Kautsjoni summat suurendati pärast seda, kui Melia eemaldas avalikult elektroonilise jälgimisseadme 2020. aasta novembris toimunud opositsiooni valimiste järgsel meeleavaldusel. Algselt määratud 30 000 lari suuruse kautsjoni oli Melia ära maksnud.

16. veebruaril võttis Gruusia parlament Melialt puutumatuse, mis sillutas tee tema vanglasse saatmisele.

Gruusia opositsioonierakondade juhid ja Melia toetajad hoiatasid varem, et avaldavad vangistamisele vastupanu. Nende sõnul on prokuratuuri ja kohtu tegevus poliitiliselt motiveeritud, mida erakonna Gruusia Unistus valitsus eitab.

Melia ütles pärast kohtu otsust oma toetajate keskel, et opositsioonierakonnad on oma erimeelsused kõrvale heitnud ja Gruusias on nüüd kaks vastasleeri, millest üks seisab „Gruusia rahvusliku liikumise huvide eest” ning teine „Vene okupatsioonijõudude ja Gruusia Unistuse asutaja ja patrooni Bidzina Ivanišvili huvide eest”.

„Kahjuks ei suutnud ma selles asjas oma meeskonnaga ühisele arusaamale jõuda ja otsustasin tagasi astuda. Ma tahan loota, et see samm aitab kaasa polariseerituse vähendamisele meie poliitilises ruumis, sest ma usun, et polariseeritus ja vastasseis kujutavad endast suurimaid ohte meie maa tulevikule ja majanduslikule arengule,” ütles tagasi astunud peaminister Gahharia.

Gahharia teatas, et kuigi Melia ei ole kunagi seadust austanud ja kutsus 2019. aasta 20. juunil parlamendile tormi jooksma, kujutab otsus ta vangistada endast vastuvõetamatut riski ning komplitseerib asjatult majanduslikku taastumist ja pandeemia vastu võitlemist.

Enamik Gruusia opositsioonist, sealhulgas Ühendatud Rahvuslik Liikumine, ei tunnusta oktoobrikuiste parlamendivalimiste tulemusi ja keeldub parlamendi töös osalemast. Välisriikide vahendatud läbirääkimised kriisi lahendamiseks on alates detsembrist katkenud.