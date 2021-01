Gruusia miljardär ja valitseva erakonna esimees Bidzina Ivanišvili teatas poliitikast lahkumisest

„Leian, et minu missioon on täidetud. Ma võtsin vastu otsuse lõplikult poliitikast lahkuda ja valitsusohjadest täielikult loobuda. Ma lahkun nii erakonna esimehe kohalt kui ka erakonnast endast,” öeldakse Ivanišvili täna levitatud avalduses, vahendab Interfax.

Praegu Gruusias valitsevat meeskonda nimetas Ivanišvili parimaks ja hetkel alternatiivi mitte omavaks ning väljendas kindlust, et need inimesed suudavad tema „töö, autoriteedi ja kogemused väärikalt välja vahetada”. Oma missiooni loeb Ivanišvili täidetuks ja naaseb elu juurde, mida elas kuni 2011. aastani. Ivanišvili on veendunud, et tema lahkumine tugevdab erakonda, muudab selle elujõuliseks ja motiveerituks ning Gruusia võimud energilisemaks.

„Ma lahkun poliitikast uhke, võiduka ja inimestele tänulikuna. Inimesed on võinud näha minu jõupingutusi, mis ma tegin ainult maa ja riigi huvides. Ma olen veendunud, et gruusia rahvas hindab samuti minu tänast sammu, mille on dikteerinud needsamad huvid, mille pärast ma poliitikasse tulin,” teatas Ivanišvili.

2011. aasta oktoobris teatas Ivanišvili, et on toetanud alates 2008. aastast varjatult Gruusia opositsiooni ja otsustas astuda avalikku võitlusse Mihheil Saakašvili vastu, luua oma erakond ja minna sellega 2012. aasta parlamendivalimistele. 2012. aastal võitiski Ivanišvili erakonna ümber loodud koalitsioon parlamendivalimised ja Ivanišvilist sai peaminister.

2013. aasta novembri lõpus loobus Ivanišvili peaministriametist ja teatas, et naaseb tsiviilsektorisse. 2018. aastal naasis ta poliitikasse ja valiti Gruusia Unistuse-Demokraatliku Gruusia esimeheks.