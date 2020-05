Gruusia kutsub Saakašvili Ukrainas ametisse määramise pärast oma saadiku Kiievist konsultatisioonidele

Gruusia välisminister David Zalkaliani rõhustas, et jutt ei käi diplomaatiliste suhete katkestamisest Ukrainaga või strateegilise partnerluse ümbervaatamisest, vahendab Ehho Kavkaza.

Zalkaliani märkis ka, et on alandatud ametikoha taset võrreldes sellega, mida Saakašvilile algselt pakuti. Zalkaliani seostab seda skeptilise suhtumisega Saakašvili isikusse Ukraina poliitikute hulgas.

„Gruusias süüdi mõistetud ja tagaotsitava inimese nimetamine isegi sellisele ametikohale strateegilise partneri poolt tekitab küsimusi. Seetõttu on langetatud otsus kutsuda Gruusia suursaadik Ukrainas, härra Teimuraz Šarašenidze tagasi konsultatsioonidele. See on diplomaatilises praktikas tavaline samm, mis tähendab, et suhetes on teatud probleeme. Edasiste sammude arutamiseks on vaja saadikuga konsulteerida,” ütles Zalkaliani.

Gruusia endine president Saakašvili teatas 22. aprillil, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pakkus talle asepeaministri kohta.

Gruusia peaminister Giorgi Gahharia teatas selle peale, et Gruusia suursaadik võidakse Ukrainast tagasi kutsuda, kui Saakašvili ametisse nimetatakse.

Saakašvili kandidatuur ei pälvinud aga erilist toetust Zelenskõi erakonnas Rahva Teener ja ametisse nimetamine blokeeriti.

Siiski nimetas Zelenskõi Saakašvili eile riikliku reformikomitee etteotsa.