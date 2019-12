Greta Thunberg vabandas, et lubas hakata valitsusjuhte „seina äärde panema”

"Maailma liidrid üritavad endiselt oma vastutuse eest põgeneda, ent meie peame kindlustama, et nad ei saaks seda teha," ütles Thunberg Torinos. "Me tagame, et paneme nad seina äärde ja nad peavad tegema oma tööd ja meie tulevikku kaitsma."

16-aastane kliimaaktivist vabandas täna oma sõnakasutuse pärast, selgitades, et tal polnud aimugi, et see väljend võib tähendada inimeste relvavalanguga hukkamist.

Ta selgitas, et rootsi keeles tähendab väljend „kedagi seina äärde panema“ („att ställa någon mot väggen“) olukorda, kus kellelgi tuleb vastata rasketel küsimustele või leida lahendus keerulisele olukorrale.

"Just nii juhtub, kui sa improviseerid kõnesid teises keeles. Aga loomulikult ma palun vabandust, kui keegi sellest valesti aru sai," ütles Thunberg.

Ta rõhutas ühtlasi, et tema liikumine on kahtlemata igasuguse vägivalla vastu.