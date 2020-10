GRAAFIKUD ja VIDEO | Mägi-Karabahhi sõja viimased arengud ja ajalugu

„Armeenia relvajõud annavad tuld Aserbaidžaani Tərtəri, Bərdə, Ağdami, Ağcabədi, Fizuli ja Cəbrayıli rajoonide pihta. Aserbaidžaani relvajõud võtavad tarvitusele sellele vastavad meetmed,” teatas kaitseministeerium Twitteris.

Bakuu teatas ka, et Cəbrayıli suunal toimub Aserbaidžaani vägede edukas vastupealetung. Kaitseministeerium lisas, et Armeenia 1. motolaskurpolgul on tõsine toidu-, laskemoona- ja kütusepuudus. Aserbaidžaani väitel on Armeenia vägedes aset leidnud ka deserteerimisjuhtumid kogu polgu isikkooseisu ulatuses.

Armeenia kaitseministeeriumi esindaja Artsrun Ovannisjan teatas täna varem, et Aserbaidžaani relvajõud alustasid Mägi-Karabahhi pealinna Stepanakerti tulistamist. Ovannisjani sõnul tulistatakse ka teisi Mägi-Karabahhi asulaid.

Mägi-Karabahhi konflikt sai alguse juba 1980. aastate lõpus, kui Mägi-Karabahhi autonoomne oblast teatas enda väljaastumisest Aserbaidžaani NSV koosseisust. Aastatel 1992-1994 toimunud sõja käigus kaotas Aserbaidžaan Mägi-Karabahhi ja seda ümbritsevate alade üle kontrolli.