GRAAFIK | Viimaste osariikide tulemused said paika, Bideni võidunumbrid Trumpi üle 306:232

Viimasena kinnitati Bideni napp võit Georgias ning Trumpi edu North Carolinas. Valitud presidendi staatusesse oli Biden jõudnud eelmisel laupäeval, kui Pennsylvania osariigi võiduga ületas tema valijameeste arv valituks osutumiseks vajaliku 270 piiri.

Bideni võit Georgias tähendas, et ta suutis valimistel pöörata enda kasuks hääletuse viies osariigis, kus Trump 2016. aasta valimistel Hillary Clintonit edestas - lisaks Georgiale veel Arizona, Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin. Trump ei suutnud "ümber pöörata" ühtegi osariiki nelja aasta eest kaotatutest.

Georgias on juba alustatud ka häälte käsitsi ülelugemist, ent ametnike hinnangul on ebatõenäoline, et see Bideni võitu ohustaks. Bideni edu Trumpi ees on seal hetkel üle 14 000 hääle.

Trump on seni keeldunud valimistel kaotust tunnistamast ning on esitanud raevukalt süüdistusi valimispettuste kohta. Neljapäeval teatasid USA föderaal- ja osariikide ametnikud, et neil ei ole mingeid tõendeid antud häälte ohtu sattumise või muutmise kohta presidendivalimistel, lükates seega Trumpi ja paljude tema toetajate väited massiliste pettuste kohta tagasi.