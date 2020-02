GRAAFIK | Torm Ciara ehk Sabine tegi Lääne-Euroopas palju pahandust

Kümned lennud on tühistatud ja raudteefirmad on kutsunud reisijaid võimalusel mitte reisima. Sõiduplaane on hõrendatud ja kehtivad kiirusepiirangud.

Eile peatati kuni edasise teadaandeni parvlaevaliiklus Doveri ja Calais’ vahel.

Iirimaal, kus anti oranž hoiatus, oli elektrita 10 000 majapidamist, farmi ja ettevõtet.

Oranž hoiatus anti ka Belgias. Brüsselis tühistati umbes 60 saabuvat ja lahkuvat lendu. Brüsselis kukkusid ümber puud ja tellingud ning hooned said kahjustada, aga inimohvreid ei olnud.

Kogu Belgia meretuulepark lülitus tugeva tuule tõttu välja.

Saksamaal peatus rongiliiklus mitmetel põhimagistraalidel.

Amsterdami ja Berliini vaheline rong rammis maha langenud puud, aga suutis kahe tunni pärast lähimasse jaama jõuda.

Mitmed lennujaamad Saksamaal tühistasid lende. Nende hulgas olid Frankfurt, Berliin, München, Köln, Hannover ja Düsseldorf.