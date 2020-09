GRAAFIK | Selline oli Viking Amorella teekond õnnetuspaigani

Reisijad võivad olla sunnitud oma pagasit ootama veel mitmeid päevi, teatas Yle Åboland.

Viking Line’i kommunikatsioonijuht Johanna Boijer-Svahnström ütles, et laeval olev last ja autod võidakse viia Ahvenamaale. Praegu asja uuritakse.

„See sõltub paljus pukseerimisest. On võimalik, et lossime lasti juba Långnäsis. Teine võimalus on, et last läheb koos alusega Turu remonditehasesse Naantalisse,” ütles Boijer-Svahnström.

Laeva lastiks on muu hulgas paber, puit ja teras.

Laev tahetakse viia Turu remonditehasesse, kus Soome Õnnetuste Uurimiskeskus (OTKES) alustab selle uurimist. Karilesõidu põhjus ei ole veel teada.

Viking Line pidas hommikul ettevõttesisese koosoleku, kus sündmusi arutati. Õnnetuse põhjust uuritakse koos võimudega.

„Me ei hakka põhjuste üle spekuleerima. Asju tuleb endiselt kaardistada ja uurida, enne kui teame põhjust. Aga haruldased need (õnnetused) on,” ütles Boijer-Svahnström.

Laeva ohutut pukseerimist planeeritakse ja selle täpsem ajakava ei ole veel teada.

Boijer-Svahnström kinnitas, et õnnetuskoht ei ole mingis mõttes ohtlik.

„See ei ole mingi ohtlik tee. Meie kõik laevad lähevad siit,” kinnitas Boijer-Svahnström.