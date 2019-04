GRAAFIK | Pariisi Jumalaema kiriku põlengus hävis 1000 ruutmeetrit katusepinda

Tuletõrje esindaja teatel põles 1000 ruutmeetrit katusepinda.

850-aastase gooti katedraali kaks kellatorni ja põhistruktuur õnnestus aga päästa.

Päästa õnnestus ka mitmeid väärtuslikke kunstiteoseid ja usureliikviaid.

Tulakahju kustutamine võttis aega umbes üheksa tundi.

Põlengu põhjus ei veel teada, aga arvatakse, et see on seotud kiriku restaureerimistöödega, mis algasid, kui avastati praod.