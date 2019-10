GRAAFIK | Olukord Süürias on kiiresti tundmatuseni muutunud, suur võitja on Venemaa toetatud režiim

Süüria olukord on viimasel ajal pea tundmatuseni muutunud. On juhtunud kolm asja, mis on selleni viinud ja millest igaüks on esile kutsunud järgmise, märgib CNN:

Türgi sõjavägi ja Süüria mässulised, keda Türgi toetab, on liikunud palju sügavamale kurdide territooriumile Põhja-Süürias, kui oli oodata, võttes oma kontrolli alla tähtsa maantee ja poolitades kurdi enklaavi. Selle kõige algatas Trumpi ja Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani telefonikõne.

See sügavamale tungimine ja surve, mille see tekitas USA eelpostidele, millest osa olid kurdi linnas Kobanis, mis on põhimõttelised Türgi vägede poolt ära lõigatud, viis teateni USA vägede täieliku väljatõmbamise kohta. Üks USA ametnik ütles CNN-ile, et olukord halveneb kiiresti, ning kirjeldas Türgi toetatud Süüria mässulisi, kelle õlule on langenud suurem osa võitlusest kurdide vastu, „peamiselt äärmuslastena, endiste islamiriiklaste ja endiste alqaidalastena”.

Türgi edasitungimine ja ameeriklaste lahkumine pani hüljatud kurde sõlmima kokkulepet Süüria valitsusega, mis on suur muutus. See viis Süüria presidendi Bashar al-Assadi väed maahõivamismissioonile. Süüria valitsusväed liikumisid kiiresti kindlustama oma kohalolekut piirkonnas, kus kurdid olid kehtestanud suhtelise autonoomia.



Kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) on kaotanud suure osa territooriumist ning liitlase, kes muutis nad tugevaks jõuks võitluses Islamiriigi vastu – USA.

Islamiriigil on nüüd võimalus ridu koondada, sest kurdid on marginaliseerunud ja USA läinud, jättes maha vaakumi.

Üks Euroopa luureametnik ütles CNN-ile, et on suur võimalus, et vangis olevad Islamiriigi välisvõitlejad püüavad Euroopasse naasta.

Ühe USA ametniku sõnul, kes peab USA poliitikat läbikukkunuks, annab see Islamiriigile „teise elu” ja saadab 100 000 džihadisti tagasi lahinguväljale.

Türgi pealetungi vastu võitlev SDF on jäänud halvasti varustatuks islamiriiklaste vanglate valvamiseks ning on juba teateid, et Süüria režiim ja viimase Vene toetajad tahavad need oma kontrolli alla võtta.

Vanglatest ja laagritest põgenemised annavad Islamiriigile juurde elavjõudu.

Türgi toetatud Süüria mässulistel, kes Türgi väitel on mõõdukad, näib aga olevat isu samasuguste metsikuste järele nagu Islamiriigil ning ühe USA ametniku sõnul on nende hulgas Al-Qaida ja Islamiriigi endisi liikmeid.

USA võib olla sunnitud sekkuma, aga vaevalt tahab SDF uuesti ameeriklaste partneriks hakata, kui USA on nad juba korra reetnud, ning õhurünnakud üksi Islamiriiki ilmselt ei peata, ütles Euroopa luureametnik.

Tsiviilisikud põgenevad jätkuvalt Süüria valitsusvägede eest, kui on nende vastu, või tervitavad neid, meenutades stabiilset, kuigi repressiivset minevikku, kui sellega lepivad.

Türgi-meelsed jõud paigutavad kurdid ümber ja Türgi püüab saata lojaalsed sunniitidest süürlased nendele territooriumidele.

Loe veel

Türgi peab kas võitlema või sõlmima kokkuleppe Venemaa toetatud Süüria režiimiga. Nende kahe väed on kokkupõrkekursil. Ka Iraan leiab võimaluse oma mõju avaldamiseks.

Suur võitja on Süüria valitsus, mida veel 2013. aastal peeti nii nõrgaks, et USA tollase presidendi Barack Obama administratsioon arvas, et õhurünnakud teevad sellele täielikult lõpu peale.

Nüüd kontrollib valitsus taas suurt osa Süüriast. Venemaa aitas sellele võidule kaasa, mis teeb temast võitja ka maailma näitelaval ja paneb näima usaldusväärsemana kui USA.