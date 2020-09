GRAAFIK | Millised on seni olnud koroonaviirusega nakatumise ja surmajuhtumite rekordpäevad maailmas?

Kõige suurema panuse sellesse numbrisse andsid India, USA ja Brasiilia.

Surmajuhtumite arv 5537 jäi aga pühapäeval 17. aprillil püstitatud rekordist 12 430 kaugele.

WHO hoiatas ka, et Euroopas on ette näha koroonaviirusega seotud surmade arvu kasvu sügisel, sest nakatumiste arv on viimastel nädalatel kasvanud tasemele, mida viimati nähti kevadel.

Eilehommikuse seisuga oli WHO andmetel maailmas kokku 28 871 176 koroonaviirusega nakatumise juhtumit ja 921 801 sellega seotud surmajuhtumit.

