GRAAFIK | Mida kujutab endast Arktika, mille nõukogusse Eesti pürgib ja kuhu suundub Admiral Bellingshauseni ekspeditsioon?

2019. aasta novembris kiitis Vabariigi Valitsus heaks ettepaneku Arktika Nõukogule taotlus esitada. Välisministeeriumi juhtimisel valmistas alates 2020. aasta jaanuarist taotlust ette ametkondadevaheline töörühm. Töörühma kuuluvad ministeeriumite, Riigikantselei, Riigikogu väliskomisjoni, Vabariigi Presidendi Kantselei, Euroopa Parlamendi, Kaubandus-Tööstuskoja, mõttekodade, Teaduste Akadeemia ja ülikoolide esindajad.

Arktika kestliku arengu tagamine ei peaks olema ainult Arktika riikide ülesanne, vaid ka teiste (eriti Arktika lähedal asuvate) riikide vastutus, märgib välisministeerium. Selle edendamine vajab riikidevahelist koostööd ja ulatuslikku poliitilist toetust.

VÄLISMINISTEERIUM PÕHJENDAB VAATLEJARIIGIKS PÜRGIMIST JÄRGNEVALT:

Eesti on kõige põhjapoolsem mitte-Arktika riik. Arktikas toimuvad arengud mõjutavad meid otseselt. Eesti valdkondlikel teadmistel, pikaajalisel polaaruuringute kogemusel ja leidlikul lähenemisel on Arktika kestliku arengu toetamiseks palju pakkuda. Seepärast taotleb Eesti välisministeeriumi teatel ka Arktika Nõukogu vaatlejariigi staatust.

Miks kandideerime?

Meil on, mida Arktika Nõukogule pakkuda. Eestil on Arktikas toimuvate arengute küsimustes kaasa rääkimisel pakkuda pikaajalistel uuringutel ning praktilistel kogemustel põhinevaid lahendusi regiooni jätkusuutliku keskkonna ja inimeste heaolu arengu toetamiseks.

Tunnetame kliimamuutusi vahetult. Arktika on üleilmsete kliimamuutuste lakmuspaber. 2020. aasta juulis mõõdeti Arktika ajaloo kõige kõrgem temperatuur. Vaja on kiiret ja teaduspõhist tegutsemist. Eesti on tõestanud, et leidlike ja jätkusuutlike lahenduste jaoks ei ole riigi suurus määrav. Asume kliimamuutuste katselava, Läänemere, kaldal, mis muudab paljud siin leitavad lahendused Arktika jaoks kiiresti rakendatavaks.

Seisame Arktika rahvastele geograafiliselt ja kultuuriliselt lähedal. Meie asukoht mitme piirkonna ristumiskohas, pikaajaline polaaruuringute kogemus ja soome-ugri juured annavad meile ainulaadse arusaama Arktika põlisrahvastest ja nende huvidest.