GRAAFIK | „Koletisorkaan” Dorian liigub aeglaselt Bahama saarte kohal, USA rannik ootab hirmuga oma saatust

USA idaranniku lõunaosa elanikke on hoiatatud, et nad valmistuksid marutuulteks, kuigi ennustused selle kohta, kus ja millal orkaan võiks maabuda, erinevad. Võimalik on see alates Floridast kuni Lõuna- ja Põhja-Carolinani.

USA Rahvuslik Orkaanikeskus (NHC) teatas, et Eesti aja järgi kella 13 ajal liikus Dorian väga aeglaselt üle Grand Bahama. See 50 000 elanikuga saar asub vaid saja kilomeetri kaugusel West Palm Beachist Floridas.

Doriani liikumiskiirus on vaid umbes kaks kilomeetrit tunnis.

NHC teatel räsib orkaan Grand Bahama saart esmaspäeva õhtuni.

Öösel tuli Bahama kannatada saanud saartelt väga vähe informatsiooni elektrikatkestuste ja katkenud internetiühenduse tõttu.