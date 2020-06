GRAAFIK | Arktika kõigi aegade suurima kütusereostuse likvideerimine ähvardab võtta aastaid

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas eelmisel nädalal seoses Arktika kõigi aegade suurima kütusereostusega Põhja-Siberis välja erakorralise seisukorra, vahendab uudistekanal DW.

Avarii Norilski-Taimõri Energiakompanii (NTEK) soojuselektrijaamas toimus 29. mail. Diislikütuse mahutist voolas välja umbes 21 000 tonni kütust. See reostas Ambarnaja ja Daldõkani jõed ja nende lisajõed. Venemaa keskkonnakaitseametkonna Rosprirodnadzori teatel imbus 6000 tonni kütust pinnasesse ja umbes 15 000 tonni sattus vette.

Kohapeal puhastustöödega tegeleva nafta- ja gaasitranspordifirma Transneft Siberia peadirektor Viktor Bronnikov tõdes, et reostuskatastroofi kahju ökosüsteemile on silmaga nähtav. "Täna nägin ma oma silmaga surnud ondatrat. Töölised on näinud ka surnud parte," ütles ta. "Kui lind maandub diislikütusesse või ondatra ujub sellest läbi, on nad surmale määratud."

NTEK-i omanikettevõte Norilsk Nikel ja Krasnojarski krai võimud arvavad, et avarii võis juhtuda külmunud pinnase sulamise tõttu anomaalselt sooja ilma tagajärjel.

Venemaa riiklik juurdluskomitee pidas juhtunuga seoes kinni elektrijaama direktori Pavel Smirnovi ning veel kaks inseneri, kes on kahtlustuse kohaselt rikkunud Venemaa keskkonnakaitseseadusi. Süüdimõistmise korral võib neid oodata kuni viie aasta pikkune vangistus.

Keskkonnakaitseorganisatsiooni Greenpeace Vene osakonna hinnangul võib kütuselekke majanduslik kahju olla üle 10 miljardi rubla (130 miljonit eurot). Tööde eest on lubanud tasuda Norilski Nikel.

Venemaa loodusressursside ja ökoloogiaministri asetäitja Jelena Panova tõdes, et tõenäoliselt võtab keskkonna taastamine aega vähemalt kümme aastat. Ta tunnistas, et olukorda raskendab naftaproduktide kogumiseks vajalike teede ja reservuaaride puudumine 180 000 ruutmeetri suurusel reostatud alal.