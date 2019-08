GRAAFIK | Amazonase metsatulekahjud lõõmavad tohutul territooriumil

Amazonase vihmamets Brasiilias on põlenud nädalaid ja inimesed üle kogu maailma on hakanud sellele üha rohkem tähelepanu pöörama. Brasiilia paremäärmuslasest president Jair Bolsonaro süüdistas tõendeid esitamata valitsusväliseid organisatsioone, aga kõige tõenäolisemalt on süüdi maad karjakasvatuseks puhastavad farmerid.