Göteborgi kohus teatab täna otsuse parvlaeva Estonia hauarahu rikkumise kohtuasjas

Rootslase Henrik Evertssoni juhitud võttegrupp saatis sukeldusmisroboti vraki juurde 2019. aasta sügisel. Sügisel avaldatud dokumentaalfilmis oli muu hulgas juttu laeva keres olevast august, mis varasemast teada ei olnuud, vahendab STT.

Prokurör Helene Gestrini sõnul rikkusid Evertsson ja veealuse filmimise eest vastutanud Linus Andersson Rootsi allkirjastatud ja oma seaduseks tehtud hauarahukokkulepet, ükskõik kui üllad motiivid ka ei olnud.

Gestrin on nõudnud Evertssonile ja Anderssonile tingimisi vanglakaristust ja trahvi.

Evertsson kaitses sukeldumisi Estonia juurde lisainformatsiooni andmisega parlvlaeva uppumise põhjuste kohta.

Evertssoni ja Anderssoni advokaat on lisaks rõhutanud, et võttegrupp asus teele Saksa laevaga Saksamaa sadamast. Et Saksamaa ei ole rahvusvahelisele hauarahukokkuleppele alla kirjutanud, oletas võttegrupp, et ei tee midagi ebaseaduslikku.

Dokumentaalfilmis esitatud uued andmed laevakeres oleva augu kohta on viinud selleni, et hauarahuseadust ollakse Rootsis muutmas nii, et uued sukeldumised vraki juurde oleksid riiklike osapoolte poolt lubatud.