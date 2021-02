Göteborgi kohus mõistis parvlaeva Estonia hauarahu rikkumises süüdistatud rootslased õigeks

Kohus otsustas seega, et rahvusvaheline õigus kaalub üles rahvusliku õiguse, mis keelab Estonia uppumiskohas veealuse tegevuse, vahendab SVT Nyheter.

„Lastes muu hulgas kaabli otsas sukeldumisroboti vette ja filmides põhjas vrakki, on nad toime pannud teod, mis on karistatavad niinimetatud Estonia seaduse alusel. Kohus leiab aga, et mehi, kes mõlemad on Rootsi kodanikud, ei saa karistada, sest nad panid teo toime Saksamaa lipu all olevalt laevalt rahvusvahelistes vetes,” teatas Göteborgi kohus oma pressiteates, vahendab Aftonbladet.

Kohus leidis, et Rootsi Estonia seaduse mõju ei kehtinud, sest Saksamaa ei ole Rootsi, Soome ja Eesti vahelist kokkulepet, millel seadus põhineb, allkirjastanud.

„Tegu ei ole seetõttu karistatav Saksa lipu all oleval laeval, mida tuleb pidada Saksamaa territooriumiks. Kohtu sõnul on Estonia seadus selles osas vastuolus rahvusvahelise õiguse põhimõtetega, mis ütlevad, et riikidel ei ole võimu teiste riikide laevade üle avamerel,” teatas kohus.

Rootslase Henrik Evertssoni juhitud võttegrupp saatis sukeldusmisroboti vraki juurde 2019. aasta sügisel. Sügisel avaldatud dokumentaalfilmis oli muu hulgas juttu laeva keres olevast august, mis varasemast teada ei olnuud, vahendab STT.

Prokurör Helene Gestrini sõnul rikkusid Evertsson ja veealuse filmimise eest vastutanud Linus Andersson Rootsi allkirjastatud ja oma seaduseks tehtud hauarahukokkulepet, ükskõik kui üllad motiivid ka ei olnud.

Gestrin nõudis Evertssonile ja Anderssonile tingimisi vanglakaristust ja trahvi.

Evertsson kaitses sukeldumisi Estonia juurde lisainformatsiooni andmisega parlvlaeva uppumise põhjuste kohta.

Evertssoni ja Anderssoni advokaat on lisaks rõhutanud, et võttegrupp asus teele Saksa laevaga Saksamaa sadamast. Et Saksamaa ei ole rahvusvahelisele hauarahukokkuleppele alla kirjutanud, oletas võttegrupp, et ei tee midagi ebaseaduslikku.

Dokumentaalfilmis esitatud uued andmed laevakeres oleva augu kohta on viinud selleni, et hauarahuseadust ollakse Rootsis muutmas nii, et uued sukeldumised vraki juurde oleksid riiklike osapoolte poolt lubatud.