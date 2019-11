Gorbatšov: külma sõja järel jäeti kujundamata Euroopa julgeolekuarhitektuur

"Meil tuleb tunnistada, et pärast külma sõja lõppu ei suutnud uued juhid luua kaasaegset julgeolekuarhitektuuri, eriti Euroopas," ütles Gorbatšov Berliini müüri langemise 30. aastapäeval. "Just selle tulemusel on tekkinud uued eraldusjooned ja NATO laienemine on viinud need jooned Venemaa piiridele."

"Kui pidevalt korrata samu nõudmisi nagu mantrat, ei tule sellest midagi head välja," sõnas ta.

Hoolimata sellest on Gorbatšovi väitel "märke, et nii lääs kui ka Venemaa mõistavad sidekanalite aktiveerimise vajadust". "Retoorika muutub järk-järgult. Võib-olla on see esimene samm," usub ta. "Muidugi on meil veel pikk tee minna enne, kui usaldus taastatakse."

Gorbatšov avaldas veendumust, et lähenemise saavutamiseks peaksid lääs ja Venemaa alustama "tuumadesarmeerimise teemadega".