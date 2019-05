Giza püramiidide lähedal plahvatas turismibussi kõrval pomm, mitu inimest sai viga

Teadete kohaselt sai plahvatuses uue Egiptuse muuseumi kõrval vigastada vähemalt kaksteist inimest, kellest suurem osa on pärit Lõuna-Aafrika Vabariigist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Julgeolekutöötajate sõnul oli tegemist ründeseadmega, mis plahvatas bussi möödumisel.

#BREAKING VIDEO- Activists posted pictures and videos on social media sites, documenting the injuries of some passengers and damage to the bus. pic.twitter.com/EovMU0BdVQ