Giza püramiidide lähedal lendas õhku turismibuss, mitu inimest sai viga

Teadete kohaselt sai plahvatuses uue Egiptuse muuseumi kõrval vigastada vähemalt kaksteist inimest, kellest suurem osa on pärit Lõuna Aafrika Vabariigist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Julgeolekutöötajate sõnul oli tegemist ründeseadmega, mis plahvatas bussi möödumisel.

#BREAKING VIDEO- Activists posted pictures and videos on social media sites, documenting the injuries of some passengers and damage to the bus. pic.twitter.com/EovMU0BdVQ