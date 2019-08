Gibraltaril arestitud olnud Iraani tanker pääses liikuma

Hõivamine tekitas diplomaatilise kriisi Suurbritannia ja Iraani vahel. Iraan on hõivanud Pärsia lahel Briti lipu all oleva Rootsi ettevõtte omanduses oleva tankeri Stena Impero.

Gibraltar vabastas tankeri neljapäeval pärast seda, kui sai Iraanilt kinnituse, et see ei lossi lasti Süürias.

USA justiitsministeerium esitas seepeale taotluse laev arestida põhjendusel, et sellel on sidemeid Iraani revolutsioonilise kaardiväega, mille USA on kuulutanud terroriorganisatsiooniks.

Gibraltar teatas eile, et ei saa USA taotlust rahuldada, sest Euroopa Liit ei pea Iraani revolutsioonilist kaardiväge terroriorganisatsiooniks.