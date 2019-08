Gibraltaril arestitud Iraani tanker pidi vabanema, aga nüüd taotleb selle arestimist USA

Gibraltari peaprokurör andis mõista, et ei anna edasist korraldust laeva kinnipidamiseks, ja see pidi vabastatama tundide jooksul. Pärast USA taotlust lükati see aga edasi, vahendab BBC News.

Gibraltar teatas, et USA taotlus põhineb mitmetel väidetel, mida nüüd kaalutakse.

Valitsuse esindaja kinnitas lisaks, et politseimenetlus nelja meeskonnaliikme, sealhulgas indialasest kapteni vastu on lõpetatud.

Meeskonna advokaadid teatasid, et politsei sõnul tehti seda tänu Iraani valitsuse tegevusele ja ei olnud enam avalik huvi seda jätkata.

Tanker hõivati pärast seda, kui Gibraltari valitsus väitis, et see suundus Euroopa Liidu sanktsioonide vastaselt Süüriasse.

Tankeri hõivamine tekitas diplomaatilise kriisi Suurbritannia ja Iraani vahel, mis on viimastel nädalatel eskaleerunud.

19. juulil hõivas Iraani revolutsiooniline kaardivägi Pärsia lahel Briti lipu all ja Rootsi ettevõtte omanduses oleva tankeri Stena Impero.