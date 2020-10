George Floydi mõrvas süüdistatav ekspolitseinik tasus hiigelkautsjoni ning pääses vabadusse

CNN vahendab, et nõutav summa oli täpselt miljon dollarit. Mehe advokaat Eric Nelson kinnitas, et nüüdseks on see tasutud ja Chauvin pole alates tänasest enam vahi all.

Chauvini süüdistatakse Floydi surmaga seoses kolmanda astme mõrvas ja teise astme tapmises. Ta ise on süüd eitanud.

USA ühiskonda raputanud juhtum leidis aset 25. mail Minneapolises. Politseinikud lähenesid Floydile, kuna ühe poe töötajad süüdistasid teda suitsupaki eest võltsitud 20-dollarise rahatähega maksmises.

Juhtunust tehtud videol on näha, kuidas Chauvin hoiab oma põlve Floydi kaelal. "Ma ei saa hingata," kurtis Floyd viie minuti jooksul vähemalt 16 korda. Politseinik hoidis põlve kõril edasi ka siis, kui Floyd jäi vakka ja liikumatult lebama — kokku kaheksa minutit ja 46 sekundit. Floyd toimetati haiglasse, kus polnud tema päästmiseks enam midagi teha.

Chauviniga koos olnud kolme teist kohtualust ekspolitseinikku süüdistatakse tema abistamises ja tapmisele kihutamises. Kõik neli meest said peagi töölt sule sappa.

Floydi surm tõi üle maailma kaasa meeleavaldused rassismi ja politseivägivalla vastu.