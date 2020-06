George Floydi kohta rassistliku säutsu avaldanud Põlissoomlane visati parlamendifraktsioonist välja

„See säuts oli viga. Ma oleksin pidanud mõistma, et lähedased ja teised ei suuda võtta vastu tagasisidet sellistelt inimestelt, kes ei mõista musta huumorit. Kavatsen areneda,” ütles Turtiainen, vahendab Yle Uutiset.

Eduskunta fraktsioon eemaldas küll Turtiaineni oma ridadest, aga ta võib järgmisel aastal tagasivõtmist taotleda.

„Kindlasti ei taotle. Ma ei ole Põlissoomlaste hulka kunagi kippunud, vaid mind on sinna palutud. Ma ei lähe jumala eest kunagi müts käes paluma, et võtke mind tagasi. Kui seda peab tegema, on see erakonna juhtkond, kes tuleb müts käes küsima, et Ano, kas tuleksid tagasi,” lausus Turtiainen.

Turtiaineni sõnul ei põhinenud tema fraktsioonist eemaldamine pelgalt sotsiaalmeedias avaldatul. Ta ütles, et parteikontoris ei sallita ettevõtjasõbralikku lähenemist poliitikale.

Oma säutsus esitas Turtiainen küsimuse: „Kas olete märganud, et mida lähemal heaolu piirkonnas ollakse „võrdõiguslikkusele”, seda rohkem on seal rahutusi?”

Turtiaineni postituses on pildil politseiniku saapa alla surutud mees, kelle nägu on roosaks värvitud. Selle alla on kirjutatud „Pink Floyd”.

Pildil on George Floyd.

Turtiaineni säuts tekitas Twitteris vastureageeringute tormi. Seda nimetati surnud inimese mõnitamiseks. Politseile esitati selle kohta ka kuriteoavaldusi.

Turtiainen on ettevõtja ja endine raskekaalu tõstja.