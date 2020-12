Geiorgiaskandaal võib Ungari eelarvevaidluses Euroopa Liiduga kangekaelsemaks muuta

Ungari ja Poola on blokeerinud nädalaid kokku 1,85 triljoni euro eraldamist Euroopa Liidu seitsmeaastasest eelarvest ja koroonaviiruse taastefondist, vahendab Reuters.

Varssavi ja Budapest, kes on mõlemad kohtute ja meediavabaduse piiramise pärast Euroopa Liidu juurdluse all, on vastu Euroopa Liidu püüdele muuta rahaeraldused sõltuvaks õigusriigist ja demokraatlikest normidest kinnipidamisest.

Euroopa Liidu diplomaadid arutasid võimalust lisada rahaeraldusele seletav deklaratsioon, et see sidumine Budapesti ja Varssavi jaoks vastuvõetavamaks muuta, mida Poola algselt isegi tervitas. Täna lükkasid aga mõlemad riigid algatuse taas tagasi.

„Meie jaoks see lahendus – mingi avalduse nagu meeldetuletuse lisamine kleepsuga paberilehe külge – ei tööta,” teatas Ungari peaminister Viktor Orbán raadios esinedes. „Ungari nõuab, et need kaks asja oleksid lahus.”

Orbán ütles, et ei ole mingit kiiret kokkuleppe saavutamiseks Euroopa Liidu eelarve üle sel aastal ja lisas: „Jätke õiguslik status quo muutmata ja kõik läheb libedalt ja kiiresti.”

Poola valitsuse esidaja Piotr Müller teatas Twitteris, et Varssavi seisukoht selles küsimuses ei ole muutunud.

Eile Brüsselis rääkides ütles Poola asepeaminister Jarosław Gowin, et Varssavi, kes saab Euroopa Liidult suuri summasid, mõistab kompromissi vajadust.

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel ütles täna, et Euroopa Liit ei saa õigusriigi asjus järeleandmisi teha, sest see on Euroopa Liidu DNA-s. Siiski ütles Michel, et „tahab jääda optimistlikuks”, et vastasseis laheneb kiiresti.

Sel nädalal toimunud küsitluse järgi nõustub umbes pool Ungari valijatest Orbáni väitega, et Euroopa Liit kasutab raha, et sundida Ungarile peale lõdvemaid sisserändereegleid.

Poliitikaanalüütikute sõnul võib Orbán eelistada võitluses Euroopa Liiduga enesele kindlaks jäämist vaatamata potentsiaalsele kahjule Ungari majandusele, et juhtida tähelepanu kõrvale tema oma rahvuskonservatiivset erakonda Fidesz tabanud geiorgiaskandaalilt.

Fideszi ninamees Euroopa Parlamendis József Szájer lahkus nimelt sel nädalal nii parlamendist kui ka erakonnast pärast seda, kui ilmusid välja värvikad üksikasjad selle kohta, kuidas ta põgenes Brüsselis vihmaveetoru mööda homomeeste seksipeolt.