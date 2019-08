G7 tippkohtumist saatis hirm majanduskrahi ees

Trump ütles, et Suurbritannial oleks pärast Euroopa Liidust lahkumist tarvis sõlmida suur kaubanduslepe Washingtoniga. Ajakirjaniku küsimuse peale, millist nõu ta Brexiti teemal Johnsonile annaks, vastas USA riigipea: "Ta ei vaja nõu, ta on selle töö jaoks õige mees."

Tööstusriikide liidrite tippkohtumise ähvardasid kraavi ajada poliitilised erimeelsused teemadel nagu kaubanduslik protektsionism, kliimamuutuse küsimus, Iraani tuumalepe ja maksu kehtestamine USA tehnoloogiaettevõtetele, nt Googlele.

Washingtonist lahkumise eel ägestas Trump kaubandussõda Pekingiga.

Ta ütles, et G7 liitlased ei survesta teda Hiinaga peetavatel kõnelustel järele andma, lisades, et "nad austavad kaubandussõda". Johnson väljendas aga laupäeval muret hiiliva protektsionismi pärast ja ütles, et kaubandustariifide toetajatega on oht, et nad aitavad kaasa maailmamajanduse langusele.

Trumpi kõrval seistes ütles Johnson: "Meie vaade kaubandussõjale: me pooldame kaubandusrahu."

G7 aruteludes osalev Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk ütles, et EL reageerib samasuguste meetmetega, kui Trump kavatseb oma ähvarduse Euroopa Liidule kehtestavatest tariifidest ellu viia. "See võib olla viimane hetk meie poliitilise kogukonna taastamiseks," ütles Tusk laupäeval ajakirjanikele, andes atlandiülestele suhetele sünge hinnangu.

Trump lõpetas eelmise aasta G7 tippkohtumise Kanadas, lahkudes enneaegselt ja paludes ameeriklased algselt kinnitanud ühisdeklaratsioonist välja võtta.

Ehkki Atlandi-ülesed lõhed on viimase aja teravamad, on ka eurooplaste vahel sügavaid lahkarvamusi. Peaminister Johnson tegi oma G7-debüüdi ajal, mil ta üritab Suurbritanniat Euroopa Liidust välja viia.

Johnson ja Tusk vaidlesid enne kohtumist omavahel, kes oleks süüdi, kui Suurbritannia lahkub EList 31. oktoobril ilma mõlemale poolele vastuvõetava Brexiti leppeta.

Prantsuse president Emmanuel Macron pälvis aga tähelepanu, ähvardades reedel ootamatult blokeerida EL-i kaubanduskokkulepe Lõuna-Ameerika riikidega seoses Brasiilia soovimatusega tegeleda Amazonase vihmametsa laastavate tulekahjudega.

Saksamaa ja Suurbritannia väljendasid tulekahjude pärast sügavat muret, kuid ei nõustunud Macroniga, kuidas reageerida, öeldes, et ambitsioonika Mercosuri kaubanduskokkuleppe põhjalaskmine ei aitaks Amazonast päästa.