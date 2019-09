FT: Brexiti-probleemide keerukus koitis Johnsonile alles lõunal Junckeriga

Suurbritannia soov on aga, et see kontrollimine toimuks piirist eemal, et vältida pingete taastekkimist Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel.

Johnson viitas üleiirimaalisele majandustsoonile esmaspäeval, kui ütles BBC-le: „Teate seda kuulsat ütlust... Põhja-Iirimaal on briti inimesed, aga iiri kari. Teate, siin on selle mõtte alge.”

Mõnede Briti ametnike sõnul on aga mõlema poole ees seisev ülesanne kokkulepe saavutada hirmuäratav.

„On olnud palju tegevust, aga raskused on suuremad, kui inimesed arvavad,” ütles üks ametnik. „Kuigi põllumajanduse alal toimub edasiminek, ei ole me veel alustanud läbirääkimisi selle üle, milline tollipiir peaks olema. Kas see on tollipiir Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel või Põhja-Iirimaa ja Suurbritannia vahel? See on tohutult tähtis.”