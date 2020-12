FSB töötaja tunnistas mürgitamise telefonis kõrget ülemust mänginud Navalnõile endale üles

Tahtmatu ülestunnistus tehti telefonikõnes isikuga, kes helistaja arvates oli kõrgetasemeline julgeolekuametnik. Tegelikkuses kandis FSB töötaja ebaõnnestunud missiooni detailide kohta ette Navalnõile endale.

Navalnõi ja pärast tema mürgitamist Omskisse tagajärgi koristama sõitnud FSB-lase Konstantin Kudrjavtsevi 49-minutine vestlus pakub üksikasjalikku esmasest allikast pärit kirjeldust selle kohta, kuidas FSB korraldas mõrvakatse Tomskis ja sellele järgnenud jälgede kõrvaldamise operatsiooni. Tahtmatu ülestunnistus lisab märkimisväärseid uusi detaile, mis aitavad operatsiooni mõista, sealhulgas selgub täpne viis, kuidas Novitšokki Kudrjavtsevi sõnul manustati. See heidab ka valgust Venemaa salateenistuse katsetele hävitada tõendid. Kudrjavtsev süüdistab ebaõnnestumises lennuki piloodi ja kiirabitöötajate kiiret reageerimist pärast Navalnõi kokkuvarisemist lennukis.

Pika vestluse käigus tehtud peamine ülestunnistus oli see, et FSB oli tõesti Navalnõi Tomskis toimunud mürgitamisoperatsiooni taga. Kuigi Kudrjavtsev ütles, et ei osalenud ise otseselt mürgitamisoperatsioonis Tomskis, tunnistas ta, et osales vähemalt ühes varasemas operatsioonis 2017. aastal ning jälgede kõrvaldamise operatsioonis pärast Navalnõi haiglasse viimist Omskis. Kudrjavtsev nimetas aga oma kolleege, kes osalesid Tomski operatsioonis, ja kirjaldas detaile, mida sai teada ainult FSB kogu operatsiooni osaline. Kudrjavtsev analüüsis ka mõrvaoperatsiooni ebaõnnestumise põhjusi. Ta kirjeldas üksikasjalikult FSB meetmeid Navalnõi rõivaste ja isiklike esemete puhastamiseks, et mürgist ei jääks mingit jälge. Kudrjavtsev avaldas ka kaks täiendavat nime, mõlemad tema FSB kolleegid, kes puhastusoperatsioonis osalesid.

Mõned Kudrjavtsevi avaldatud üksikasjad olid järgmised:

- Meeskonna juht oli Stanislav Makšakov ning mürgitamise vahetud toimepanijad Tomskis olid Aleksei Aleksandrov ja Ivan Ossipov.

- FSB püüdis mõrvata, mitte lihtsalt teovõimetuks muuta või hirmutada. Mõrvaprojekt oli pikaajaline projekt, mitte ühekordne katse.