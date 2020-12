FSB: Navalnõi telefonivestlus väidetava mürgitamismeeskonna liikmega on võltsing ja provokatsioon

FSB väitel on Navalnõi avaldatud salvestus väidetavast vestlusest FSB töötajaga võltsing, vahendab Interfax.

„Abonendi numbri ümbervahetamise meetodi kasutamine on välismaa eriteenistuste tuntud võte, mida on varem korduvalt aprobeeritud Venemaa-vastastes aktsioonides ja mis võimaldab välistada vestluse tegelike osaliste kindlaks tegemise. Sellega seoses on organiseeritud kontroll, mille tulemusel antakse protsessuaalne hinnang,” teatas FSB.

FSB lisas, et Navalnõi internetti üles pandud „niinimetatud „uuring”” on „planeeritud provokatsioon, mis on suunatud Venemaa FSB ja föderaalse julgeolekuteenistuse töötajate diskrediteerimisele, mille läbiviimine ei ole olnud võimalik ilma välismaa eriteenistuste organisatsioonilise ja tehnilise toetuseta”.

Navalnõi avaldas eile salvestuse oma telefonikõnest FSB töötajale Konstantin Kudrjavtsevile, milles ta esines Venemaa riikliku julgeoleku nõukogu sekretäri Nikolai Patruševi abina, kelle ülesandeks oli küsitleda mürgitamisoperatsioonis osalenuid ja koostada sündmuste kohta raport.

Kudrjavtsev paljastas vestluses mitmeid operatsiooni üksikasju.