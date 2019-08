FSB käskis Valges meres plahvatanud tuumareaktori ohvreid ravinud arstidel nähtust vaikida

Arhangelski piirkondliku kliinilise haigla arstid meenutasid, et kolm vigastatud meest saabusid haiglasse 8. augustil, alasti ja mähitud kilekottidesse. Nende sõnul ei öeldud töötajatele, et vigastatud oli osalenud tuumaõnnetuses.

"Keegi - ei haigla direktorid ega tervishoiuministeeriumi ametnikud ega piirkondlikud ametnikud ega kuberner - ei teatanud haiglatöötajatele, et patsiendid olid radioaktiivsed," rääkis kirurg ajalehele. "Haiglatöötajatel olid kahtlused, kuid keegi ei käskinud neil end kaitsta."

Veel üks arst ütles Timesile, et kolm FSB esindajat taotlesid töötajatelt vaikimislepingute allkirjastamist.

Õnnetuses kannatanutega vahetult kokku puutuvale personalile tehti ettepanek teha testid ja väidetavalt leiti, et ühel arstil oli lihaskoes radioaktiivset tseesium-137. On siiski teadmata, kui suures koguses ja kontsentratsioonis isotoopi leiti.

Venemaa kaitseministeerium on plahvatuse raskust piirkonnas, kus regulaarselt katsetatakse tuumarakette, alahinnatud, veendes elanikke algselt, et kiirgustase on normaalne, isegi kui paanikasse sattunud elanikud hakkasid varuma joodi.