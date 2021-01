Fox News: Trump möönis osalist vastutust Kapitooliumi rünnakus

Allikad ütlesid Fox Newsile, et Trump möönis telefonikõnes oma lähedase liitlase, California vabariiklasest kongresmeni McCarthyga "mõningast vastutust".

Viimase kirjeldus vestlusest Trumpiga on vastuolus riigipea ametliku seisukohaga. Trump ei ole tunnistanud avalikult mingit süüd, et ärgitas oma poolehoidjaid Kapitooliumi juurde minema, survestamaks seadusandjaid tema 2020. aasta valimiskaotust ümber pöörama.

Üle kahe tunni kestnud vabariikliku partei kohtumine esmaspäeval pakkus rahvasaadikutele võimaluse väljendada oma muresid, esitada rünnaku kohta küsimusi ja arutada muid võimalusi peale süüdistuse esitamise Trumpi vastutusele võtmiseks tema rolli eest vägivaldsete rahutuste õhutamisel.

Valge Maja keeldus esmaspäeva õhtul kommentaaridest.

Mäss puhkes eelmisel kolmapäeval pärast seda, kui president ärgitas kihutuskoosolekul oma toetajaid Kapitooliumile marssima, öeldes neile, et ta "ei lepi iial [valimiste tulemustega]", ja kordas tõendamata väiteid, et valimised on temalt "varastatud" ja et ta võitis tegelikult "ülekaalukalt".

Trumpi sõnavõtt tuli ajal, mil Kongressi mõlemad kojad hakkasid kinnitama presidendivalimiste tulemust. Rahvasaadikutel tuli evakueeruda, kui osa Trumpi toetajatest hoonesse tungis ja seal märatsema asus.

Rahutustes Kongressis hukkus viis inimest, sh üks Kapitooliumi politseinik.

USA Kongressi demokraadid alustavad sel nädalal Trumpi tagandamist, süüdistades teda Kapitooliumi rünnaku näol "ülestõusu õhutamises". Teadaolevalt toetab riigipea enneaegset ametist lahkumist ka mitu vabariiklast.