FOTOD | Vaidlus ÜRO võimutempli sümboli üle: maailma kõige halvem seinamaal või geniaalne kunstiteos?

Seinamaali mõõtmed on 4,9 meetrit korda 7,9 meetrit. See jaotub kaheksaks paneeliks - all suurem osa ja ülalpool seitse väiksemat. Selgelt on näha, et all on kujutatud häda ja viletsust. Värvitoonid on tumedad ning kajastub, kuidas inimesed üritavad ülespoole ronida, kus helgem. Pürgitakse sinna, kus seisab müütiline tulilind fööniks. Krohg soovis seda tuua välja kui kujundit ÜROst, mis tulevikus päästab maailma. Samamoodi kui kristlaste meelest tegi seda omal ajal Jeesus Kristus.

ÜRO

Fööniksi kõrval on näha rõõmsat rahvahulka, kel erinev etniline taust, ent kõik on ühtehoidvad. Sellega tahtis kunstnik sümboliseerida, et ÜRO seisab rahu ja individuaalse vabaduse eest. Fööniksi pea kohal aga on omakorda õnnelik paar ja lapsed. Ka see peaks näitama harmooniat ning rahu.

Vasakul võib näha naist, kes avab akna, et päikesekiired ruumi jõuaks. Tema kõrval upitab üks meest üles naist, kes veel all pimeduses ehk viletsuse küüsis. Kõrgemal aga on seltskond, kes omavahel kaupleb ning tööriistu ja vilja vahetab. Antud stseen viitab, et ÜROs peaksid riigid hüvesid sõbralikult jagama.

Paremasse nurka vaadates aga võib näha meest hobusega, tema kohal omakorda naist mikroskoobiga ning ühte meest teleskoobiga. See illustreerib teadmistejanu ning seda, et hinnatakse teadust ning tervishoidu.

Ülal keskel võib veel näha hetki loodusest ning inimesi oma tegemiste keskel - nii maalimas, tantsimas, klaverit mängimas kui ehitamas. On tõlgendatud, et ehitusobjektiks võib olla Oslo linnavalitsus. Viimase püstitas reaalses elus eespool mainitud Arnstein Arneberg.

Tõlgendamisruumi maalil nähtavale on ilmselgelt rohkelt. Üldiselt leitakse, et tervikuna sümboliseerib teos seda, et keskmes on inimlikkus - kuidas saadakse üle sõdadest ja üldisest muserdusest ning minnakse produktiivse harmoonia suunas.

Keerukas teos segab keskendumist

Maal põhjustas kohe palju vastuolusid. Välismeedias on kajastatud, et ÜRO juures tegutsevad kunstivaldkonna eksperdid heitsid ette, et teos segab liikmesriikide esindajate tööd - selle asemel, et teemadesse süüvida, vahitakse hoopis maali. Los Angelese Times kajastas toona, et maal on paras väljamõeldis ehk ei peegelda reaalselt elu. Üks BBC korrespondent aga torkas, et tegu on maailma kõige halvema maaliga.

Küsimusi tekitas seegi, kas Krohg oli maali tehes üldse sõltumatu või käis kõik ÜRO peasekretär Trygve Halvdan Lie taktikepi järgi. Küsimusi on tekitanud ka rahastus, kes selle ikka kinni maksis, kas Norra riik või mõni eraisik/organisatsioon, kel omakasupüüdlikud motiivid?