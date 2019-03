FOTOD | Uus-Meremaa mošeetulistaja astus kohtu ette

Austraalia kodanik Tarrant, kes tegi oma haiglaslikust tapatööst ka otseülekande Facebooki, ilmus kohturuumi üleni valges ja sai kõigepealt süüdistuse mõrvas, ent uurimise edenedes on oodata, et süüdistusi esitatakse talle veel, vahendab uudistekanal BBC.

Tal oli kehtiv relvaluba ja väike poolautomaatsete relvade arsenal, tõdes peaminister Jacinda Ardern veel enne mehe kohtu ette ilmumist, lubades, et relvaseadusi karmistatakse: tõenäoliselt hakatakse piirama või keelatakse sootuks massimõrvarite seas üha populaarsem poolautomaatne relv AR-15.

„Tulistajal oli relvaluba,“ ütles Ardern. „Teadaolevalt hangiti see juba 2017. aasta hilissügisel. Aga olulisem on see, et ma saan teile täna öelda üht: meie relvaseadusi muudetakse.“

Tulistaja jääb vahi alla ilma õiguseta kautsjoni vastu vabaneda ja peab uuesti kohtu ette ilmuma 5. aprillil. 28-aastane mees, kes oli äärmusparempoolsete vaadetega valge rassi ülemvõimu toetaja, oli eelnevalt karistamata.

Tema kaks võimalikku kaasosalist on endiselt vahi all.