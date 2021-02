FOTOD | USAs tabas reisilennukit õhkutõusmisel mootoririke, osa rususid prantsatas elamurajooni

USA lennufirma United Airlines lennukil Boeing 777 õnnetus pärast juhtunut ohutult Denveri lennujaama naasta ja seal maanduda. Selle pardal oli 231 reisijat ja 10 meeskonnaliiget. Teateid vigastatutest ei ole, vahendab BBC.

Suurlinna Denveri külje all asuva 65 000 elanikuga Broomfieldi politsei teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et ühe sealse elumaja hoovi prantsatas lennukitükk, mis näib olevat mootori korpus. Hiljem leiti rususid mujaltki.

Incredible photos by Hayden Smith of UA328 suffering an engine failure shortly after departing Denver #UA328 #Denver #UAL328 pic.twitter.com/JF89Q8lPua — Tamas (@tamaskls) February 20, 2021

Lennuki pardal olnud reisijad kirjeldasid "suurt plahvatust" vahetult pärast õhkutõusmist. USA föderaalse lennuameti (FAA) teatel tabas Hawaii pealinna Honolulusse teel olnud United Airlinesi lendu 328 parempoolse mootori rike.

APga rääkinud reisija ütles, et tugev plahvatus toimus ajal, mil lennuki piloot tegi tavapärast teavitust. "Õhusõiduk hakkas jõuliselt rappuma. Ja me kaotasime kõrgust ning hakkasime alla kukkuma," ütles David Delucia.

Ta lisas, et asetas koos abikaasaga rahakotid omale taskusse, et "juhuks, kui lennuk alla kukub, oleks võimalik meid tuvastada".

Tunnistajate avaldatud fotodel on näha, kuidas lennuki ühest mootorist immitseb suitsu. Ühel videol on ka näha, kuidas mootor on leekides ja selle korpust pole enam peal.

BREAKING VIDEO of the exploded engine from flight #UA328 taken from within the plane. pic.twitter.com/A6VZVtqNsi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 20, 2021

Intsident leidis aset laupäeval kohaliku aja järgi kella 13 paiku (Eesti aja järgi kell 22).

Võimud palusid inimestel maapinnale sadanud rususid mitte puutuda ega liigutada. Juhtunut asuvad uurima FAA ja lennuohutuse eest vastutav amet (NTSB).

Üks Broomfieldi elanik kirjeldas CNN-ile, kuidas ta nägi lennuki rususid maapinnale sadamas ja jooksis koos lastega varju.

"Olime väljas, kui nägime, kuidas lennuk üle lendas. Ühtäkki kuulsime suurt plahvatust, vaatasime üles ja nägime taevas musta suitsu," rääkis Kieran Cain. "Rusud hakkasid maapinnale sadama. Ja see nägi välja nagu need hõljuks allapoole ega poleks eriti rasked, kuid tegelikult on need hiiglaslikud metallitükid nüüd kõikjal."