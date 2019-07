FOTOD | USA sisejuurdlus teatas ohtlikust ülerahvastatusest põgenikekeskustes

Juurdluse käigus tehtud fotodel Rio Grande kinnipidamiskeskuses on näha, kuidas 51 naissoost põgenikku hoitakse kambris, mis on mõeldud 40 mehele, ja 71 meessoost põgenikku omakorda kambris, mis on ehitatud 41 naisele, vahendab uudistekanal BBC.

Täiskasvanud põgenikud on paigutatud nädalateks ruumidesse, kus neil tuleb seista püsti, teised aga ülerahvastatud kambritesse enam kui kuuks, märgib raport.

Foto: AFP

Ühe rajatise haldur kirjeldas olukorda kui "tiksuvat pommi". "Me oleme mures, et ülerahvastatus ja pikaajaline kinnipidamine kujutavad endast otsest ohtu [sisejulgeolekuministeeriumi] agentidele ja ohvitseridele ning kinnipeetavate tervisele ja ohutusele," tõdeti aruandes.

USA inspektorid külastasid raporti tarbeks seitset kinnipidamiskeskust Rio Grande orus Lõuna-Texases.

Inspektorid leidsid, et kolmandikku kinni peetud lastest oli hoitud rajatistes kauem kui 72 tundi, mis on seadusega lubatud. Osadel juhtudest ei olnud lastel võimalik end pesta ega süüa sooja toitu, samuti ei antud neile puhtaid riideid.

Foto: AFP

"Kui kinnipeetavad meid nägid, peksid nad kambrite akendele, karjusid, üritasid kirjakestega oma olukorrast teada anda ja edastasid tõendeid kinnipidamise aja kohta," seisis raportis. Nad kirjeldasid, kuidas kinnipeetavad ummistasid tekkide ja sokkidega tualette, et nad probleemi lahendamise ajaks kambrist välja lastaks.