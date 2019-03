FOTOD | Üle maailma jätsid noored koolitunnid vahele ja avaldasid kliimamuutuste vastu meelt

Ülemaailmsed kliimastreigid Fridays For Future ehk Reeded Tuleviku Nimel tõmmati käima rootsi tüdruku Greta Thunbergi tagasihoidlikul algatusel.

Kahe punupatsiga 15-aastane tüdruk otsustas enne sügisesi parlamendivalimisi, et ei lähe enne kooli, kui valitsus otsustab kliimamuutuste vastu tõsiseid samme astuda. Kolm nädalat järjest istus ta iga ilmaga koolipingi asemel parlamendihoone ees ja nõudis muutust. Pärast valimisi on ta streikinud igal reedel. Praeguseks on reedesed streigid levinud üle maailma.

Täna toimusid protestid või toimuvad veel jooksul umbes 100 riigis, kirjutab BBC.

Ka Eesti koolilapsed tulid täna nii Tallinnas kui ka Tartus tänavale oma meelsust väljendama.